Sinner, la Juve ti fa bene: il fatto che esalta i tifosi prima della Finals

La prima giornata torinese di Sinner

Già dal mattino di domenica si è formato un cordone di persone davanti all’ingresso dell’Hotel Principi di Piemonte, che via via è aumentato nei numeri e negli umori. Una vera e propria ovazione, con tanto di cori, ha accolto Jannik quando si è presentato all’ingresso e ha iniziato a firmare gli autografi. Ieri il numero uno del mondo ha vissuto la sua prima giornata piena in città. Al mattino, alle 9, si è presentato con alcuni componenti del proprio staff, nello specifico Marco Panichi e Ulises Badio, al J Medical per una serie di visite prima di dare il via alla settimana di allenamenti che lo porteranno alle prime sfide di campo nell’edizione delle Nitto ATP Finals 2024. Sinner è rimasto in struttura per circa quatto ore uscendo attorno alle 13,15. Tra i test anche quelli relativi all’anca che aveva richiesto nello scorso maggio proprio al J Medical una serie di cinque giornate di riabilitazione.