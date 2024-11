Djokovic salta le Finals di Torino! La lista definitiva degli otto protagonisti

Novak Djokovic chiude qui la sua stagione e lo fa annunciando sui social il forfait alle prossime Atp Finals che si svolgeranno a Torino a partire dal 10 novembre. Il motivo, come spiega il serbo, consiste in un infortunio persistente che ancora non è passato. Si definisce così la lista degli 8 partecipanti che, senza Djokovic, sarà composta da Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev, Fritz, Ruud, De Minaur e Rublev.