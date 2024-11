"Wada, lascia in pace Sinner": se Ivanisevic parla come Navratilova

"Sinner? Alla Wada pensano solo a rovinare la vita degli altri. Che lascino in pace Jannik ". L'ace di Goran Ivanisevic ha colpito nel segno , a giudicare dall'ondata di reazioni che in queste ore ha suscitato la presa di posizione in favore di Jannik dell'ex allenatore di Djokovic , neo tecnico di Elena Rybakina , primo tennista di sempre capace di sfondare il muro dei 10 mila ace, trionfatore a Wimbledon nel 2001. Le Atp Finals di Torino incombono e poi ci saranno le finali di Coppa Davis a Malaga, ma Ivanisevic ha voluto riportare l'attenzione sul caso Clostebol aspettando che il Tas si esprima sull'incredibile, indecente ricorso presentato dalla Wada, nonostante Jannik sia stato proclamato assolutamente innocente nella vicenda, come ha stabilito l'Itia (International Tennis Integrity Agency), l'antidoping del tennis.Ivanisevic ama parlare chiaro.

"Quella di sete di potere per distruggere la vita altrui"

A qualcuno, a Montreal saranno fischiate le orecchie: "Quando allenavo Marin Cilic, abbiamo dovuto affrontare alcune questioni con la Wada e mi sono reso che quelle persone, molte delle quali proprio non riesco a farmele piacere, vogliono solo utilizzare la loro sete di potere per distruggere la vita di qualcun altro. Spero che per Sinner da questa storia possa scaturire qualcosa di positivo, ma capisco il suo stato d’animo”. Il riferimento di Ivanisevic a Cilic è relativo alla squalifica che venne inflitta nel 2013 al secondo giocatore croato, dopo lo stesso Goran, capace di vincere un torneo del Grande Slam (Us Open 20214). Cilic venne sospeso per nove mesi, in seguito al test eseguito durante il torneo di Monaco di Baviera che rilevò la presenza dello stimolante niketamide nelle sue urine.

"La Wada è un disastro"

A Cilic furono tolti tutti i punti e tutti i premi guadagnati. Peccato che, sconfessando la Wada, successivamente il Tas ridusse la squalifica a quattro mesi, sentenziando come la sanzione fosse stata troppo severa in considerazione del grado di colpa del giocatore. Così funzionava la lotta al doping anche undici anni fa. La presa di posizione di Ivanisevic per Sinner fa il paio con le parole pronunciate nelle settimane scorse da Martina Navratilova, una delle migliori tenniste di tutti i tempi che vanta il maggior numero di titoli vinti (344), il maggior numero di titoli vinti in singolare (167) e il maggior numero di titoli vinti in doppio (177): "La Wada è un disastro, i nuotatori cinesi camminano e adesso se la prendono con Sinner. Che pessimo sistema abbiamo".