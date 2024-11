Sinner e le Nitto ATP Finals: “Torino importante, torneo speciale”. Su Djokovic...

Cresce l'attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner . Il campione azzurro è atteso a Torino per le Atp Finals, che la scorsa edizione lo hanno visto arrendersi soltanto in finale contro il suo predecessore in vetta ranking mondiale Novak Djokovic . Il serbo ha confermato le indiscrezioni circa la sua mancata partecipazione al torneo , nonostante si sia qualificato tra i migliori 8. Ad attendere il numero 1 al mondo ci saranno però Alexander Zverev , Carlos Alcaraz , Daniil Medvedev , Taylor Fritz , Casper Ruud , Andrei Rublev e Alex de Minaur . Il sipario sul torneo si alzerà domenica 10, con finale in programma il 17 novembre. Nel mentre, Sinner ha testato il campo centrale della Inalpi Arena. Queste le sue parole: "Ancora ci stiamo abituando a un campo diverso, un po' più lento, ma vediamo. Speriamo di trovare un buon ritmo per essere pronti per la prima giornata e fare un buon torneo". L'altoatesino ha inoltre condiviso alcune sessioni di allenamento con Fritz

Sinner si allena con Fritz

Finalisti allo Us Open, Sinner e Fritz - lo statunitense si è qualificato alle Finals per la seconda volta in carriera - si sono ritrovati a Torino, dove sono scesi per primi in campo nella fase di preparazione al debutto. I due si sono allenati sul centrale, dove l'azzurro si è inoltre intrattenuto in una gara di calcio-tennis. L'arrivo a Torino del leader della classifica internazionale ha previsto anche la visita all'Istituto di Candiolo-IRCCS per promuovere l’iniziativa “Un Ace per la Ricerca” promossa da Intesa Sanpaolo e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Qui, Sinner ha consegnato il “Microscopio Blu”, uno strumento a scansione laser per la diagnosi oncologica, acquistato grazie ai fondi raccolti per oltre 100mila euro durante la campagna. Tra un impegno e l'altro, l'azzurro ha inoltre fatto il punto sulla propria condizione in vista del torneo e sull'assente di lusso Nole Djokovic - che rimanda ancora l'assalto al titolo numero 100 in carriera - .