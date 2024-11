Sinner risponde al tifoso, Cattelan lo corregge: scoppiano tutti a ridere

È tempo di sfilare sul tappeto blu per i protagonisti delle Nitto Atp Finals, al via il 10 novembre sul campo della Inalpi Arena di Torino - dove l'azzurro ha ricevuto una calorosissima accoglienza - con finale in programma domenica 17. Il numero 1 al mondo Jannik Sinner si presenta all'appuntamento da testa di serie numero 1. Il sorteggio ha escluso una possibile riedizione delll sfida contro Carlos Alcaraz nella prima fase del torneo: inserito nel Gruppo Ilie Nastase, il campione azzurro affronterà Daniil Medvedev , Taylor Fritz e Alex De Minaur . Nel mentre, l'altoatesino - che nella scorsa edizione si è arreso solamente in finale contro Novak Djokovic - si è unito al salotto moderato da Alessandro Cattelan insieme al resto dei migliori 8.

Sinner: "Accoglienza speciale"

"È veramente speciale per me quest'accoglienza - ha dichiarato l'azzurro - ho dovuto saltare Roma quest'anno e non è stato facile dal punto di vista mentale, quindi sono felice di essere qua. L'anno scorso l'atmosfera è stata incredibile, spero che anche quest'anno sia così". E ancora: "Il sorteggio non possiamo mai controllarlo, sono contento di giocare di nuovo qui dopo l'anno scorso. Nel 2023 è stato un ottimo torneo, vediamo quest'anno. Sono tutti giocatori incredibili, ogni partita sarà una battaglia", ha aggiunto il tennista numero uno del ranking mondiale". Ha poi fatto sorridere il pubblico Sinner, quando alla domanda di un giovane fan su quale fosse il suo supererore preferito, ha risposto "Speed": intendendo suo malgrado l'eroe Dc Flash. "Per noi sei come un supereroe, qual era il tuo preferito da bambino?" domanda il ragazzo. "Non so, forse Speed, perché mi piace la velocità". Al che lo incalza Cattelan: "Speed? chi è Speed?". "Cioè Flash. Sì, Flash", si corregge l'altoatesino. "Ah ecco!". Ma non è finita qui. Anche Alcaraz e Zverev hanno preso parte allo show, provocandosi amichevolmente. Ha le idee chiare invece Taylor Fritz, su quale attore di Hollywood potrebbe impersonarlo sul grande schermo (provocazione di Cattelan).