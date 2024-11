Jasmine Paolini e Sara Errani sono state battute per 6-3 6-7 9-11 dalla coppia formata da Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova che si qualificano per la semifinale. Le campionesse olimpiche lasciano così le Wta Finals. La coppia azzurra nel gruppo B ha vinto solo contro il duo formato da Dolehide e Krawczyk mentre hanno perso anche contro Dabrowski e Routliffe. In semifinale Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova incontreranno la coppia Siniakova-Townsend.