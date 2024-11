"Il migliore": Agassi, adorazione per Sinner ma la frase non è per lui

Graf e il patto con Agassi

Anche Graf, in ogni caso, continua a seguire da vicino il grande tennis ed esprime un parere molto articolato sullo status del circuito WTA. "Quando ho iniziato io c’erano solo 220 giocatrici in classifica. Oggi c’è una varietà notevole di grandi giocatrici, come Sabalenka, Rybakina e anche Paolini che è arrivata in alto - spiega Steffi -. Jasmine è una ragazza dolce: è davvero divertente vederla giocare. Trasmette sempre la sensazione di una persona che si diverte tantissimo a stare in campo. La sua stagione è stata pazzesca, non vedo l’ora di vedere che cosa potrà fare il prossimo anno". Ma l’episodio più divertente è il retroscena sui trofei: "A casa nostra non ce ne sono - rivela Andre -. Abbiamo fatto un patto, altrimenti Steffi avrebbe riempito tutta la casa!".