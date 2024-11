Gauff trionfa alle Wta Finals: battuta Zheng in finale

Coco Gauff conferma il suo straordinario momento di forma e si laurea campionessa delle Wta Finals di Riyadh: nell'ultimo atto del torneo la numero 3 del mondo ha avuto la meglio su Qinwen Zheng per 3-6 6-4 7-6(2) dopo poco più di tre ore di gioco. Un successo, quello della 20enne statunitense - la più giovane finalista dal 2010 (Caroline Wozniacki) - arrivato in rimonta visto che la rivale era avanti di un set e poi di un break sia nel secondo che nel terzo parziale, arrivando pure a servire per il match. Per la Gauff - che dopo gli Us Open ha perso solo due incontri e che in semifinale aveva eliminato la numero uno del mondo Aryna Sabalenka - si tratta del nono titolo in carriera, il terzo in questo 2024 dopo Auckland a inizio anno e Pechino un mese fa.