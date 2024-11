È febbre derby! Sugli spalti per Juve-Toro si nasconde un ospite speciale

Si nasconde un ospite speciale allo Stadium, dove Juventus e Torino si sono contese il derby della Mole valido per la 12ª giornata di campionato. Un atleta di alto livello che ha approfittato del soggiorno nel capoluogo piemontese per assistere alla stracittadina. Una sfida in grado di conservare il proprio fascino e di trasmetterlo oltre il terreno di gioco. Avete capito di chi si tratta? Ad assistere al match sugli spalti dello stadio è uno dei prossimi tennisti che scenderanno sul campo della Inalpi Arena per contendersi le Nitto Atp Finals 2024.