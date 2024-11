"Sinner-doping? Solo qualche imbecille non ha capito": schiaffo Binaghi

"Non importa che tipo di decisione venga presa dal Tas, non c’è dubbio che Sinner sia uno degli atleti più puliti e onesti nello sport mondiale”. Lo ha detto Angelo Binaghi, in un'intervista concessa ad Associated Press, sul caso doping che coinvolge Jannik Sinner. Il presidente della FITP ha aggiunto: "A parte qualche imbecille, la gente in tutto il mondo ha capito cosa è successo”. Le sue parole sono diventati virali, anche negli Stati Uniti, e rappresentano una difesa a spada tratta verso il campione azzurro numero uno al mondo.