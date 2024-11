Italia in Coppa Davis, chi oltre Sinner: le convocazioni di Volandri

TORINO - Siete pregati tornare per l’atteso duello. Per questo Torino dovrà continuare a ospitare le Nitto Atp Finals. Niente Sinner contro Alcaraz, per assenza dello spagnolo. L’appuntamento e l’auspicio, è di ritrovarsi in finale di Davis a Malaga. Il foyer della Inalpi Arena si affolla all’inverosimile. Il doppio è finito, Bolelli e Vavassori hanno perso lottando. Si cerca di vedere chi, al piano di sopra cena nella Players Lounge. E appena viene individuato, parte il coro “Jannik Jannik”, seguito da applausi fragorosi, altre urla. Sinner è riunito a cena con la famiglia, papà Hanspeter a capotavola, mamma Siglinde di fianco a Jannik, di fronte c’è il fratello Mark con fidanzata. C’è anche un ragazzino, il figlio del manager Vittur con cui Sinner aveva scambiato anche qualche palla dopo l’allenamento. Poco dopo Jannik conoscerà l’avversario che lo attende stasera alle 20.25. Un vichingo che probabilmente sceglierà questa città come seconda casa. Casper Ruud, primo norvegese di sempre finalista in uno Slam ha raggiunto la terza semifinale su tre partecipazioni a Torino. Nel 2022 arrivò addirittura in finale per arrendersi all’intoccabile Djokovic. Ruud viene spesso liquidato come un prodigio di costanza, invece ogni anno aggiunge qualcosa. Non sempre funziona, ma lo devi battere, questo figlio d’arte che qui è sempre accompagnato dalla famiglia al completo, sorelle e nonne comprese. A Casper sarebbe bastato vincere un set, anche soltanto limitare i danni in termini di giochi. E invece ha sconfitto Andrey Rublev, fugando ogni dubbio già alle 21.15. Jannik lo conosce, ci si è allenato, lo ha incontrato e sconfitto due volte sue due a Vienna, Nel 2020 e 2021. Sempre in due set. E non era questo Sinner che pare inavvicinabile da tutto il resto del mondo tennistico. Fatta forse eccezione per Sascha Zverev e Carlos Alcaraz.