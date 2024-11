Sinner giocherà in Coppa Davis con l'Italia: ufficiali i 5 convocati di Volandri

In attesa di affrontare Fritz nella finale delle Nitto ATP Finals, Jannik Sinner chiuderà la stagione di tennis partecipando con la Nazionale italiana alla Coppa Davis . Il capitano Filippo Volandri, infatti, ha appena diramato la lista dei convocati per la competizione e, insieme al talento altoatesino numero uno del ranking mondiale , ci saranno Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e gli specialisti del doppio , anche loro attualmente impegnati a Torino, Andrea Vavassori e Simone Bolelli .

Il calendario dell'Italia in Coppa Davis

Gli azzurri, campioni in carica in Coppa Davis, debutteranno nei quarti giovedì 21 novembre contro l'Argentina quindi, l'eventuale semifinale, si disputerà sabato 23 contro la vincente del match tra Australia e Stati Uniti. L'ultimo atto, che a Malaga assegnerà l'ambita insalatiera, andrà in scena il giorno successivo: i favoriti numero uno ad arrivare fino in fondo dall'altra parte del tabellone sono i padroni di casa della Spagna.

