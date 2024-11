Leggendario Sinner, alza la Coppa delle Finals: la dedica è da brividi

Sono le parole di Jannik Sinner , intervenuto al termine dell'ultimo atto delle Atp Finals, che ha visto il campione azzurro conquistare l'ottavo titolo stagionale : il secondo consecutivo dopo il trionfo di Shanghai. Sostenuto dal pubblico di Torino, che fin dal match d'esordio contro Taylor Fritz ha fatto sentire la propria voce, il leader della classifica mondiale ha superato per la seconda volta nel torneo lo statunitense in due set e con il punteggio finale di 6-4, 6-4. Si tratta inoltre del terzo successo del campione azzurro contro il n. 5 Atp nel 2024, che prima del round robin alla Inalpi Arena era stato sconfitto in finale allo Us Open. Sinner tornerà in campo a Malaga per unirsi al team di Filippo Volandri ( il capitano dell'Italia ha diramato la lista dei 5 convocati ) e andare a caccia del bis in Coppa Davis dopo il trionfo dello scorso anno: i quarti di finale del torneo per squadre nazionali, prenderanno il via il 19 novembre, con finale in programma il 24. Nel corso della cerimonia di premiazione, il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi ha annunciato la permanenza delle Finals in Italia per un altro quinquennio .

Sinner e la dedica a Bernardes

Queste le parole di Sinner, che non ha mancato di congedarsi personalmente con il giudice di sedia dell'incontro Carlos Bernardes, che a Torino ha diretto il suo ultimo match. "È un momento speciale per me - ha dichiarato Sinner - dopo avere giocato un ottimo tennis davanti a questo pubblico incredibile. Cerco di migliorarmi rispetto allo scorso anno e trovare la chiave migliore per la finale con piu tensione. Sono contento di come ho gestito questa parte di stagione e di averla condivisa con questo pubblico meraviglioso. Voglio congratularmi con Fritz e il suo team. Avete lavorato veramente duro, continuate così perché siete sulla strada giusta. Voglio spendere una parola anche per Carlos, che chiude una carriera davvero incredibile. Non so se ci sarai in Coppa Davis per come alcuni mi hanno detto, ma è stato un privilegio avere fatto parte della tua ultima avventura in Atp. Ringrazio il mio team e le persone che mi stanni vicine tutti i giorni, e quelli che mi conoscono più di tanti altri. Il lavoro non smetterà mai".