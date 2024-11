Il segreto di Sinner svelato dagli sparring: “L’aspetto determinante è..."

Sinner 40 anni dopo Lendl

L’aspetto pazzesco è che Sinner non gioca pensando a premi e soldi, lo ha pure ribadito in questi giorni. L’obiettivo è migliorare, cioè vincere. Come tutti i veri ossessionati dello sport, giacché solo l’ossessione ti porta a lavorare per dominare. E a proposito di totalmente dediti al lavoro per vincere, indovinate chi è stato l’ultimo a vincere le Atp Finals senza perdere un set? Ecco, Ivan Lendl nel 1986. Era la quarta volta per Ivan, ma Jannik ha soltanto cominciato, è questo il vero problema da affrontare per gli avversari: che Sinner sia diventato il riferimento, la pietra di paragone a 23 anni Come già Ruud, anche Fritz ci ha provato. Eccome, ha vinto pure scambi lunghi da fondo. Ma il suo sforzo è durato 16 minuti in meno del precedente, pur rimediando miglior figura rispetto alla finale degli Us Open. Fino al 3-3 ha fatto quasi pari. Ma il gioco che ha indirizzato la partita è stato emblematico: 15-40, due prime di Taylor per impattare. Basta però una piccola incrinatura, un doppio fallo per la terza. Basta non rimandare un rovescio al corpo sulla risposta di jannik per concedere la quarta e poi subire la palla corta.