Fazio, il presepe e Sinner campione anche della risposta: si ride in tv

Cala il sipario su una stagione senza precedenti. In attesa del ritorno in campo in Coppa Davis - al via il 19 novembre a Malaga - Jannik Sinner ha salutato il calorosissimo pubblico di Torino che, come lui stesso ha dichiarato, lo ha portato in spalla già una settimana prima del march d’esordio alle Atp Finals, l’ultimo appuntamento Atp che riallacciandosi al primo trionfo stagionale all’Australian Open ha portato in dote l’ottavo e ultimo titolo in palio nel 2024. Alla Inalpi Arena, il numero 1 al mondo ha chiuso un ciclo stagionale con numeri che la storia dell’Italtennis non aveva mai conosciuto prima. Per citarne giusto un paio: 70 vittorie nello stesso anno, di cui 11 consecutive, e una serie di 25 successi sugli ultimi 26 incontri stagionali disputati. E ancora, 8 titoli ufficiali, alcuni dei quali non avevano mai messo piede in Italia. Insomma, lasciata Melbourne con il primo Slam dell’anno in tasca, dopo un lungo viaggio in giro per il mondo Sinner è tornato in Italia da numero 1 nonostante la palla al piede del caso Clostebol. E a Torino, il campione azzurro ha potuto finalmente celebrare il suo primo titolo casalingo (che lo stesso Vagnozzi ha definito "fondamentale" dopo il forfait agli Internazionali di Roma). Poche ore dopo l’incontro, l’altoatesino è intervenuto a “Che tempo che fa” per raccontare il suo ultimo trionfo prima di unirsi al team capitanato da Filippo Volandri.