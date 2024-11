Orgoglio Sinner: “Sono molto fiero di essere italiano”. E sul caso Tas-Wada…

Così si finisce a parlare di Einstein , ovverosia se conti il lavoro più del talento, come peraltro sembra dimostrare Jannik : «Non so definire bene la percentuale, però sono uno che lavora tanto e che cerca di capire cosa ha sbagliato. Certo alcuni hanno un po’ più di talento. Quando combini il talento al lavoro diventi un giocatore importante. E secondo me un giocatore di talento che non lavora tanto perde contro uno che non ha talento ma lavora al 100 per cento». Ha dominato, Jannik, rendendo breve anche questa finale. Gaudenzi pensava di tornare alle finali ai cinque set: «Erano le finali del passato. Tre su cinque è una partita totalmente diversa, può cambiare più volte il match, lo scenario, Poi c’è da vedere come giochiamo noi, Siamo poco abituati».

Sinner e il caso Tas-Wada

Ma non ditegli che concorre per diventare il miglior sportivo italiano della storia. «Non sono d’accordo, ho 23 anni. Non si possono fare paragoni con altri sportivi che hanno fatto cose incredibili. Ho avuto un’ottima stagione, dopo un buon 2023 ho alzato l’asticella. L’anno prossimo ne avrò 24 e ci riproverò. Ho tutta la carriera davanti», Jannik è un ragazzo che riflette, non può pensare che il prossimo anno sia più facile. Ma nemmeno si preoccupa «Non mi preoccupa, non vedo il senso di preoccupazione. Io dico sempre che se do il 100 per cento più di così non possiamo fare. Tante cose intorno possiamo controllarle, il resto è imprevedibile. Sarà solo un anno diverso. E sul caso Tas-Wada sono molto fiducioso che la quarta audizione si risolva come le altre tre, bene cioè. Sono stati momenti difficili, ci sono state notti in cui non dormivo. Per fortuna ho un team che mi è stato vicino e mi ha tenuto stabile. Il pubblico mi ha dato tanto in quei momenti. E ho sentito la loro vicinanza anche in questi giorni. Sono molto fiero di essere italiano».