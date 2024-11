Classifica ATP: Re Sinner senza rivali, Djokovic mai così giù da 2 anni!

Non esistono trionfi semplici per Jannik Sinner. E la prima ragione rimanda alla sua stagione da primato che ha stravolto le pagine recenti della storia dell'Italtennis. Il titolo conquistato a Torino non è soltanto il primo trofeo che il campione azzurro ha sollevato davanti il pubblico di casa, ma sono le prime Atp Finals che l'Italia abbia mai vinto. E così per lo Us Open e l'Australian Open. E ancora, per i numeri con cui l'altoatesino ha conquistato gli appassionati italiani e milioni di altri fan in tutto il mondo. A cominciare ovviamente dal numero 1: quello ereditato da Novak Djokovic il 4 giugno 2024 - con aggiornamento ufficiale della classifica rilasciato il lunedì 10 - quando il serbo annunciò il proprio ritiro causa infortunio nel corso del Roland Garros. Sinner fu informato di essere diventato il nuovo leader del ranking mondiale subito dopo il match vinto contro Grigor Dimitrov. Eppure il suo pensiero andò a Nole, al quale augurò di tornare presto in campo. Impegnato in un pellegrinaggio verso il titolo numero 100 in carriera, Djokovic ha rinunciato a difendere il titolo alle Finals nonostante la qualificazione tra i migliori 8: per lui, l'ultimo aggiornamento Atp ha previsto un arretramento che non si registrava da 2 anni.