Coppa Davis, l’Italia di Volandri e Sinner per il bis: convocati, calendario, orari

La Coppa Davis torna a Malaga dove si disputerà la fase finale di questa edizione che vedrà affrontarsi le formazioni di otto nazionali. Lo scorso anno abbiamo assistito all'impresa dell'Italia che è tornata ad alzare il trofeo dopo un'attesa lunga 47 anni grazie a Sinner che ha liquidato in due set (6-3, 6-0) l'australiano De Minaur. Vincitori del girone che si è disputato a Bologna, gli azzurri capitanati da Filippo Volandri scenderanno in campo giovedì contro l'Argentina. Sarà il sesto confronto tra queste due nazionali, con l'Italia in vantaggio per 3-2. In caso di passaggio del turno, Sinner e compagni tornerebbero in scena sabato contro la vincente della sfida tra Stati Uniti e Australia.