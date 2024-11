Atp 500 di Monaco, annuncio ufficiale: "Sinner ci sarà, è la prima volta"

Jannik Sinner parteciperà all'ATP 500 di Monaco nella prossima stagione: il torneo si disputerà tra il 12 e il 20 aprile 2025. Oltre all'azzurro sono stati anche annunciati Alexander Zverev e Taylor Fritz. “Non vedo davvero l’ora di giocare a Monaco per la prima volta. Ci vedremo tutti ad aprile", ha detto il numero uno del mondo Jannik Sinner. Con il 23enne altoatesino arriva per la prima volta nella capitale bavarese un numero uno nella storia ultracentenaria del torneo. Coronato ieri con il trionfo alle Atp Finals di Torino, senza perdere neanche un set per tutta la durata del torneo, l'azzurro nel 2024 ha festeggiato l'Australian Open, lo US Open, tre eventi Masters 1000 e due tornei Atp 500.