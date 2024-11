"I miei genitori vengono prima di tutto". La Scala Sinner dei valori

La capacità di Sinner di andare dritto al cuore delle persone si coniuga alla profondità dei valori che egli trasmette, anche quando siede sul tetto del mondo dove si è arrampicato in questo straordinario anno di grazia. In particolare, in questi tempi tanto virtuali e così lontani dalla realtà, scalda l'anima la rivalutazione di un lessico desueto, financo ritenuto obsoleto per alcuni suoi vocaboli: lavoro, sacrificio, umiltà, passione, gratitudine, senso di appartenenza al proprio Paese. Invece no. Lo confermano le parole che Jannik ha riservato ai suoi genitori sin dall'Australia, in calce al magnifico Open dal quale, nel gennaio scorso, era partita la scalata. "Vorrei che tutti avessero genitori come quelli che ho avuto io. Mi hanno permesso di scegliere ciò che volevo, anche da giovane. Non mi hanno mai messo sotto pressione. Auguro a tutti i bambini di avere la libertà che ho avuto io". E a Torino, ieri sera, dopo essere diventato il Maestro dei Maestri: "I miei genitori vengono prima di tutto, di qualsiasi trofeo o successo. Mia madre, mio padre, mio fratello, tutti. I miei sono l'emozione che mi porto via da qui. Soltanto loro conoscono i sacrifici che abbiamo fatto: è bello restituire loro qualcosa".