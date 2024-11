Tennis e MotoGp: Sky, ascolti al top

Dalla racchetta...

A Torino il match tra Sinner e Taylor Fritz – dalle 18 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis - ha ottenuto in total audience un milione 173 mila* spettatori medi complessivi e un milione 800 mila** spettatori unici, con il 6,4% di share tv. In evidenza anche gli approfondimenti: un milione 300 mila spettatori medi complessivi** per la premiazione, 280 mila per lo studio pregara e 497 mila per il post. Buoni ascolti anche per gli speciali “The Insider”, con 159 mila spettatori medi complessivi, e “Le Finals di Jannik”, che ne hanno ottenuti 232 mila.

...alle due ruote

Grandi ascolti anche per i motori, con l’ultimo Gran Premio di MotoGP a Barcellona – dalle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in chiaro su TV8 - che ha raggiunto 3 milioni 100 mila* spettatori medi complessivi. Su Sky, da segnalare l’ottima permanenza del 74% e il 7,1% di share tv: quello di Barcellona è il GP più visto su Sky e TV8 dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2020. Migliore ascolto stagionale per il Paddock Live pre gara, con 361 mila spettatori medi complessivi**, e ottimo risultato anche per il post, con 274 mila spettatori medi complessivi**. La stagione di MotoGP si chiude con una media di circa 725 mila spettatori medi complessivi*, con una crescita del +12% rispetto al 2023. Ottimi numeri anche sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport: la vittoria di Sinner ha ottenuto 207 mila Utenti Unici, 1.7 milioni di pagine viste e 406 mila video views; sui social 737 mila interazioni e 4.1 milioni di video views. La gara finale della MotoGP ha totalizzato sul sito 276 mila Utenti Unici, 1.3 milioni di pagine viste e 272 mila video views, circa un milione di interazioni e 6 milioni di video views sui social Sky Sport.



* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

** Il dato non include le visioni su Sky Go