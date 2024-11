Italia-Slovacchia sarà la finale di BJK Cup: dove e quando si gioca la sfida

MALAGA (Spagna) - La Nazionale italiana femminile di tennis , composta da Sara Errani, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan, si giocherà il titolo della Billie Jean King Cup Finals 2024 contro la Slovacchia, che si è imposta 2-1 in semifinale contro la Gran Bretagna. Dopo il successo della Raducanu contro Hruncakova (6-4, 6-4), la rimonta firmata da Sramkova (2-6, 6-4, 6-4 contro Boulter) e nel doppio, decisivo , con la stessa Hruncakova in coppia con Mihalikova (6-2, 6-2 contro Micholls e Watson).

Italia-Slovacchia, dove e quando si gioca

L'Italia, quindi, scenderà in campo a Malaga nella finale della Billie Jean King Cup Finals 2024, l'equivalente della Coppa Davis in campo femminile, nella giornata di mercoledì 20 novembre sul campo indoor in cemento della Martin Carpen Arena a partire dalle ore 17. Il match sarà trasmesso in diretta TV su SuperTennis (visibile gratuitamente in HD sul canale 64 del digitale terrestre, oppure sulla piattaforma satellitare SKY al canale 224) e in diretta streaming sul sito di SuperTennis.

