Nadal, ko tra le lacrime. La prima di Coppa Davis va all’Olanda

Sconfitta alla prima di Coppa Davis per Rafa Nadal . E forse, anche all'ultima gara in carriera. Il campione maiorchino cade contro Botic van de Zandschulp nel match 1 tra Spagna e Olanda: il numero 80 al mondo si impone in 2 set con il punteggio finale di 6-4, 6-4. Una sfida che potrebbe avere calato il sipario sulla carriera leggendaria del tennista classe 1986. Il team capitanato da David Ferrer è infatti ora chiamato a pareggiare i conti nel match 2, che vedrà Carlos Alcaraz affrontare Tallon Griekspoor .

Tutti in piedi per Nadal

Non poteva che essere un ritorno romantico quello riservato dalle Finals di Coppa Davis, che ha visto scendere in campo Rafa Nadal per la sua ultima partecipazione in carriera. Lo spagnolo ha ricevuto l'abbraccio di tutto il pubblico di Malaga, con cori e applausi che lo hanno visibilmente commosso. Un'accoglienza rilanciata anche dal pubblico olandese, unitosi prontamente all'ovazione. Il match contro Van de zandschulp, è stato inoltre preceduto dalla toccante lettera che il suo storico rivale Roger Federer ha scritto per lui.

Tocca ad Alcaraz

Il prossimo incontro in programma vedrà sfidarsi Carlos Alcaraz e Tallon Griekspoor. I due si ritrovano l'uno contro l'altro per la quinta volta in carriera. Tutti precedenti sono stati vinti dallo spagnolo: l'ultimo rimanda al match valido per i sedicesimi di finale dell'Atp 500 di Pechino. Il numero 3 al mondo tornerà poi in campo nel doppio contro il tandem Koolhof-Van de zandschulp. Al suo fianco, Marcel Granollers.