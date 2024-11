“Sinner fa impressione, mai visto fare a nessuno. L’arancione? Una casualità”

Parlando un poco di lei, che cosa si prova a vivere in una famiglia di numeri 1? «Personalmente quando si arriva al n°1 del mondo, forse, non si riesce a valorizzarlo tanto quanto crede la gente. È qualcosa che si finisce per vivere tutti i giorni: la fortuna che ho avuto insieme mio fratello è che siamo sempre stati molto vicini, con tutta la famiglia abbiamo sempre mantenuto un bellissimo rapporto. Parliamo sempre di tennis!».

Ancora adesso? «Sì, assolutamente. Tutte le volte che c’è un torneo importante e gioca qualcuno come Rublev, ad esempio, lo seguiamo sempre, ancor di più adesso per via del lavoro che faccio. Marat invece guarda solo le partite un po’ più interessanti».

Parlando della sua carriera, quanto è soddisfatta? Sente la mancanza di quel titolo Slam? «Adesso sono felice. Quando ho posto fine alla mia carriera, invece, non è stato facile: ho dovuto fermarmi per via degli infortuni. Io però so di aver dato tutto quello che avevo. So che mi manca uno Slam, ma il tennis è solo una parte della vita, non la vita intera. La vita da tennista è molto corta e intensa: bisogna sfruttarla al massimo».

Come giudica il momento attuale del tennis femminile? «Molta gente parla delle differenze con i miei tempi, ma è difficile da fuori stabilire quali e quante siano. Bisognerebbe giocare ancora per capirlo davvero. Posso dire magari che cosa farei io o come giocherei il punto, ma non sono in campo con loro: per parlare di forza o di velocità bisognerebbe viverlo in prima persona».