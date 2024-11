Alcaraz distrutto per Nadal, omaggio da brividi: “È solo grazie a te”

Una clamorosa eliminazione davanti al pubblico di Malaga per la Spagna di Ferrer che saluta in anticipo le Finals di Coppa Davis. Una sfida con l'Olanda che rimarrà comunque nella storia del tennis spagnolo e internazionale visto che è terminata così la leggendaria carriera di Rafael Nadal. Il vincitore di 22 titoli dello Slam ha sostenuto fino all'ultimo i compagni, dopo aver perso il suo match di singolare nel primissimo confronto contro Van de Zandschulp, ma ad Alcaraz e compagni non è riuscita l'impresa di ribaltare il ko. E proprio il murciano classe 2003 ha voluto omaggiare con un parole da brividi Nadal.

Alcaraz, parole da brividi

"Rafael Nadal è uno dei migliori ambasciatori del tennis - ha detto Alcaraz - la sua eredità sarà eterna per lo sport in generale. Per me è molto difficile parlarne in questo momento, sento che devo continuare con l'eredità che ci lascia, non posso che avere buone parole per lui e per la carriera che ha fatto. È stato uno dei giocatori che ha contribuito a portare il tennis ai massimi livelli, è una figura molto importante nella mia vita". Il murciano ha poi aggiunto, evidentemente emozionato: "Rimarrei sulla passione con cui Rafa vive questo sport, la passione con cui ha vissuto ogni secondo di questo torneo è incredibile. Ho avuto la fortuna di averlo vicino, di allenarmi con lui, di aver condiviso lo spogliatoio in tornei importanti, ma meno di quanto avrei voluto. Vorrei essere arrivato prima al circuito e vivere momenti indimenticabili con il mio idolo, una persona che ammiro fin da quando ero giovane. Grazie a lui ho voluto diventare un professionista".