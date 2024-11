Nadal non si trattiene, l’addio e l’inaspettato: ci sono Federer e Djokovic

"Non sono stanco di giocare, ma..."

“Devo ringraziare tanta gente – ha proseguito – e inizio proprio da voi spettatori che siete qui stasera per avermi supportato nel corso di tutti questi anni. Ho sempre percepito un’ondata travolgente di affetto ovunque sia andato e soprattutto qui in Spagna. Non sono stanco di giocare a tennis, ma devo accettare la situazione e ritenermi enormemente fortunato per aver vissuto una carriera del genere, ben più lunga di quanto immaginassi anni fa. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, al mio team, a mio zio Toni che è stato una parte fondamentale della mia vita e del mio percorso nel tennis, aiutandomi a migliorare come giocatore e a non permettere che il successo mi cambiasse come persona. Grazie, infine, alla federazione di tennis spagnola per aver sempre creduto in me”. "Il mio è stato un viaggio fantastico e, dunque, devo ringraziare anche tutti coloro che l’hanno raccontato giorno per giorno, anno per anno. Continuerò sempre a supportare l’industria del tennis per far sì che questo sport non si fermi mai e continui a crescere come ha fatto ininterrottamente nel corso di questi anni. Prima che un atleta, sono sempre stato un enorme appassionato di sport e di tennis in particolare: spero di poter continuare ad esserne un buon ambasciatore in tutto il mondo. Torno un attimo alla mia famiglia, che è stata al mio fianco in ogni momento. Adesso inizia una nuova vita: non so cosa succederà, ma sono tranquillo perché so che insieme saremo sempre felici”, ha concluso Nadal.