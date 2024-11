Bronzetti-Paolini, l’Italia trionfa e vince la quinta Billie Jean King Cup!

Paolini 5-1: accusa pressione e stanchezza di fine stagione Sramkova. Dall'altra parte della rete c'è un avversario incontenibile che si prende ai vantaggi anche il 6º game del secondo parziale.

Paolini 4-1: continua il dominio della numero 4 al mondo, che nello scambio ribalta il 40-30.

Paolini 3-1: è inarrivabile l'azzurra! Con un rovescio da manuale conquista tre palle break e fa esplodere il pubblico. Sramkova lasciata a 0.

Sramkova 2-1: rialza la testa la slovacca, che interrompe così la serie di 6 game di Paolini.

Paolini 2-0: è dappertutto l'azzurra, che si porta sopra di due game: il 6º consecutivo.

Paolini 1-0: 5º game di fila per l'azzurra, che inizia bene anche il secondo parziale reagendo al primo 15 della slovacca con quattro grandi punti consecutivi.

Si riparte. Paolini al servizio.

Match 2: Paolini vs Sramkova - 1º set

Paolini 6-2: l'Italia vince anche il terzo set di questa finale. La numero 4 al mondo domina il primo parziale e trascina il team azzurro a un set dal titolo!

Paolini 5-2: procede spedita l'azzurra che chiude il 7º game 40-30. L'ultima palla spolvera la linea.

Paolini 4-2: ed è doppio vantaggio per l'Italia! Grandi risposte dell'azzurra che si lancia ora in fuga verso il primo set.

Paolini 3-2: terzo game consecutivo deciso ai vantaggi. L'azzurra torna avanti dopo un buon momento della rivale.

Sramkova 2-2: la slovacca si aggiudica un match combattuto, risolto anche questa volta ai vantaggi, dopo tante piccole chance non sfruttate da Paolini: parità.

Paolini 2-1: la numero 4 Wta si riporta sopra di un gioco e supera il primo momento di difficoltà dell'incontro: game deciso ai vantaggi.

Sramkova 1-1: pareggia i conti la slovacca, che chiude un ottimo game con l'ace e tiene a zero il turno.

Paolini 1-0: comincia bene l'azzurra, che si aggiudica il primo gioco del secondo match della finale. Sramkova lasciata a 15.

Si comincia! Paolini al servizio.

Paolini e Sramkova in campo. Grande accoglienza per la numero 4 al mondo da parte del pubblico.

Il successo di Lucia Bronzetti prepara al terreno per l'affondo decisivo di Jasmine Paolini, che nel match 2 affronterà la numero 43 Wta Rebecca Sramkova.

Match 1: Bronzetti vs Hruncakova - 2º set

Queste le parole di Bronzetti al termine del match: "Sono orgogliosa di far parte di questa squadra e di aver portato un punto. Siamo ad un passo dalla vittoria. Dobbiamo lottare per ogni punto. Ora vado a fare il tifo. Nel secondo set lei ha spinto un po' di più ed io ho rallentato per un po' di tensione ma penso sia normale. Poi è andata. È un incontro che conta il titolo, ma senza mettere pressione. Ogni partita è dura. Siamo in finale e sono tutte giocatrici forti. Jasmine è una grande giocatrice: non possiamo fare altro che tifare".

Bronzetti 6-4: l'Italia è vantaggio! 1-0 firmato Lucia Bronzetti, che dopo un calo nel secondo parziale ha trovato il coraggio per ribaltare le sorti del match, portando così il team a un punto dal titolo: 6-2, 6-4 il finale del match 1.

Bronzetti 5-4: ed è di nuovo in vantaggio l'azzurra! La n. 78 Wta conduce un altro game a senso unico e chiude 40-0. Si riapre il campo a Malaga. Bronzetti serve ora per il match.

Bronzetti 4-4: tiene a 15 il turno di battuta l'azzurra, che pareggia i conti un ace!

Bronzetti 4-3: l'azzurra va a breakkare da 40-15 e frena la fuga della slovacca.

Hruncakova 4-2: la slovacca guadagna tre palle break e guadagna il doppio vantaggio.

Hruncakova 3-2: altro game a senso unico per la slovacca, che chiude ancora a 0.

Bronzetti 2-2: grande reazione dell'azzurra che tiene a 0 il servizio e pareggia i conti chiudendo un ottimo game.

Hruncakova 2-1: la slovacca rimonta l'azzurra con 8 punti consecutivi messi a segno in questo secondo parziale. Game vinto con un ace che vale il nuovo vantaggio.

Hruncakova 1-1: brusco calo dell'azzurra nel suo primo turno di battuta. La slovacca pareggia i conti imponendosi per 40-0.

Bronzetti 1-0: l'azzurra si aggiudica anche il primo gioco del seconto set, arpionando una difficilissima palla sottorete che vale i vantaggi.

Si riparte! Hruncakova al servizio.

Match 1: Bronzetti vs Hruncakova - 1º set

Bronzetti 6-2: l'azzurra vince il primo set! La slovacca lasciata a 15.

Bronzetti 5-2: è fuga dell'azzurra. Questa volta, la palla break ai vantaggi vale un significativo passo avanti verso la vittoria del primo set. La numero 78 Wta passa al servizio per chiudere il parziale.

Bronzetti 4-2: quarto game deciso ai vantaggi, con l'azzurra che si riporta sopra di due giochi. Tanti i punti giocati in questa prima mezz'ora di gara, ma con pochi scambi.

Hruncakova 3-2: reagisce la numero 238 Wta, che tiene il servizo a 0 e rallenta la fuga di Bronzetti. È il suo primo game vinto in battuta.

Bronzetti 3-1: allunga l'azzurra! questa volta la slovacca viene lasciata a 15.

Bronzetti 2-1: e anche questo game si decide ai vantaggi. L'azzurra, superiore negli scambi, si aggiudica il terzo gioco della finale.

Hruncakova 1-1: pareggia i conti la slovacca, brava a recuperare il 30-0 di Bronzetti. L'azzurra annulla una palla break, ma alla seconda è costretta a cedere il secondo game dell'incontro, che si chiude ancora ai vantaggi.

Bronzetti 1-0: è dell'azzurra il primo gioco della finale. La slovacca annulla due palle break, poi si arrende ai vantaggi.

Si comincia! Hruncakova al servizio.

Al via la finale di Malaga con il primo match tra Lucia Bronzetti e Viktoria Hruncakova: le tenniste iniziano il riscaldamento.

Si fa sentire il pubblico azzurro, accorso numeroso a Malaga per sostenere le ragazze di Garbin.

Squadre in campo per l'esecuzione degli inni nazionali: manca poco all'inizio della finale di Billie Jean King Cup.

Benvenuti alla diretta di Italia-Slovacchia. Il team capitanato da Tathiana Garbin scende in campo per andare a caccia della quinta Billie Jean King Cup della sua storia. Un eventuale trionfo riscatterebbe la finale persa lo scorso anno contro il Canada - la seconda dopo quella del 2007 con la Russia - . Le azzurre si presentano all’appuntamento reduci dal successo in rimonta contro il Giappone e dalla vittoria conquistata nel doppio dal tandem Paolini-Errani contro la Polonia. Ad aprire le danze sono Lucia Bronzetti e Viktoria Hruncakova: le tenniste, rispettivamente numeri 78 e 238 Wta, si affrontano per la prima volta in carriera.