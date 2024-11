Italia-Slovacchia, la finale della BJK Cup in diretta: segui il tennis live

Italia-Slovacchia: la diretta

Match 1: Bronzetti vs Hruncakova - 2º set

Hruncakova 1-1: brusco calo dell'azzurra nel suo primo turno di battuta. La slovacca pareggia i conti imponendosi per 40-0.

Bronzetti 1-0: l'azzurra si aggiudica anche il primo gioco del seconto set, arpionando una difficilissima palla sottorete che vale i vantaggi.

Si riparte! Hruncakova al servizio

Match 1: Bronzetti vs Hruncakova - 1º set

Bronzetti 6-2: l'azzurra vince il primo set! La slovacca lasciata a 15.

Bronzetti 5-2: è fuga dell'azzurra. Questa volta, la palla break ai vantaggi vale un significativo passo avanti verso la vittoria del primo set. La numero 78 Wta passa al servizio per chiudere il parziale.

Bronzetti 4-2: quarto game deciso ai vantaggi, con l'azzurra che si riporta sopra di due giochi. Tanti i punti giocati in questa prima mezz'ora di gara, ma con pochi scambi.

Hruncakova 3-2: reagisce la numero 238 Wta, che tiene il servizo a 0 e rallenta la fuga di Bronzetti. È il suo primo game vinto in battuta.

Bronzetti 3-1: allunga l'azzurra! questa volta la slovacca viene lasciata a 15.

Bronzetti 2-1: e anche questo game si decide ai vantaggi. L'azzurra, superiore negli scambi, si aggiudica il terzo gioco della finale.

Hruncakova 1-1: pareggia i conti la slovacca, brava a recuperare il 30-0 di Bronzetti. L'azzurra annulla una palla break, ma alla seconda è costretta a cedere il secondo game dell'incontro, che si chiude ancora ai vantaggi.

Bronzetti 1-0: è dell'azzurra il primo gioco della finale. La slovacca annulla due palle break, poi si arrende ai vantaggi.

Si comincia! Hruncakova al servizio

Al via la finale di Malaga con il primo match tra Lucia Bronzetti e Viktoria Hruncakova: le tenniste iniziano il riscaldamento.

Si fa sentire il pubblico azzurro, accorso numeroso a Malaga per sostenere le ragazze di Garbin.

Squadre in campo per l'esecuzione degli inni nazionali: manca poco all'inizio della finale di Billie Jean King Cup.

Benvenuti alla diretta di Italia-Slovacchia. Il team capitanato da Tathiana Garbin scende in campo per andare a caccia della quinta Billie Jean King Cup della sua storia. Un eventuale trionfo riscatterebbe la finale persa lo scorso anno contro il Canada - la seconda dopo quella del 2007 con la Russia - . Le azzurre si presentano all’appuntamento reduci dal successo in rimonta contro il Giappone e dalla vittoria conquistata nel doppio dal tandem Paolini-Errani contro la Polonia. Ad aprire le danze sono Lucia Bronzetti e Viktoria Hruncakova: le tenniste, rispettivamente numeri 78 e 238 Wta, si affrontano per la prima volta in carriera.

Quando si gioca e dove vederla in tv e streaming

L'Italia, scenderà in campo oggi (mercoledì 20 novembre) nella finale della Billie Jean King Cup Finals 2024, l'equivalente della Coppa Davis in campo femminile, sul campo indoor in cemento della Martin Carpen Arena di Malaga a partire dalle ore 17. Il match sarà trasmesso in diretta TV su SuperTennis (visibile gratuitamente in HD sul canale 64 del digitale terrestre, oppure sulla piattaforma satellitare SKY al canale 224) e in diretta streaming sul sito di SuperTennis. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

