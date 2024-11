Davis, altra sorpresa: fuori il Canada, avanti la Germania ma senza Zverev

MALAGA (Spagna) - La Germania conquista la semifinale nelle Finals di Coppa Davis, in svolgimento sul veloce indoor del Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena di Malaga. Dopo la vittoria di Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff ha battuto Denis Shapovalov in rimonta con il punteggio di 4-6 7-5 7-6, portando la Germania sul 2-0 contro il Canada. In semifinale i tedeschi affronteranno l'Olanda che ha eliminato la Spagna.