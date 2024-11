'Grazie, Jannik: mi hai emozionato'. Bernardes, il super giudice commosso da Sinner

Carlo Alberto Bernardes Junior, 58 anni, brasilano, è il super giudice di sedia che in questi giorni di Davis, a Malaga, conclude una carriera straordinaria: oltre 8mila i suoi match in quarant'anni di carriera, durante la quale ha diretto anche gli incontri di 24 dei 29 Numeri Uno che hano raggiunto la vetta della classifica mondiale. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Jannik Sinner. Che a Torino, proprio durante i momenti del trionfo, una volta di più ha mostrato la sua sensibilità rivolgendo un pubblico tributo a Bernardes: "Voglio spendere una parola anche per Carlos, che chiude una carriera davvero incredibile. È stato un privilegio avere fatto parte della tua ultima avventura in Atp". Parole che hanno commosso il primo sudamericano ad arbitrare in un torneo del Grande Slam, oltre che a essere ufficiale di gara in due finali di singolare Us Open, una a Wimbledon, una alle ATP Finals.