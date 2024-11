Paolini, Bronzetti e Garbin: "Sogno che diventa realtà": Le parole dopo il trionfo

S'è fatta la storia del tennis a Malaga. Per la quinta volta, l'Italia femminile conquista il titolo mondiale . Lo ha fatto superando in finale di Billie Jean King Cup la Slovacchia, sconfitta senza sbavature in due match da Lucia Bronzetti (6-2, 6-4 contro Viktoria Hruncakova ) e Jasmine Paolini (6-2, 6-1 contro Rebecca Sramkova ). Come ha dichiarato il presidente della Fit Angelo Binaghi , sforzarsi di riavvolgere il nastro della stagione dell'Italtennis per elencare tutti i trionfi del 2024, comporterebbe il rischio di dimenticarne qualcuno. Eppure, il team capitanato da Tathiana Garbin è riuscito a riscattare la finale persa nella scorsa edizione contro il Canada, chiudendo l'anno nel più felice dei modi: proprio come Sinner e il suo primo trionfo in Italia con le Finals di Torino. Slam, Masters 1000, Olimpiadi (e Finals per l'appunto): la forza tennistica italiana ha piantato il tricolore sulle vette più alte in giro per il mondo. È ragionevole aspettarsi che un anno così non ricapiti prima di chissà quanto, ma intanto i giochi non sono ancora finiti. Le luci di Malaga si sono appena accese.

Garbin: "Sogno che diventa realtà"

Queste le parole del team azzurro Garbin, intervenuta al termine del match per commentare lo storico trionfo dell'Italia: "È un sogno diventato realtà, ottenuto grazie ad un gruppo di grandi campionesse. Sono orgoliosa di loro, è stato un viaggio incredibile. So cosa hanno dovuto superare le ragazze per essere qui e fare diventare realtà questo sogno. La loro forza è continuare sempre a migliorarsi come atlete ma anche come persone. Nel gruppo c'è tanta unità, questa è la nostra forza insieme alla qualità e al sostegno dei nostri tifosi. Dico sempre alle ragazze, giocate per col cuore, anche per loro. Grazie tifosi, grazie Malaga", ha concluso Garbin.

Paolini: "Stagione incredibile"

Così invece l'oro olimpico nel doppio di Parigi 2024 Jasmine Paolini, che dominando il match 2 contro Sramkova ha consegnato all'Italia il quinto titolo mondiale: "Una stagione incredibile, pazzesca. Chiudere con questo titolo in BJK Cup è fantastico, non ho parole. Io penso a godermi ogni momento, mi sento fortunata ad essere parte di questa squadra e abbiamo vissuto una settimana incredibile. Sono contentissima per me e per tutto il team, lo staff. Sono orgogliosa di averli sempre al mio fianco. È incredibile, chiudere così con questo titolo, è fantastico, non ho parole. Io provo a godermi ogni momento sono fortunata a far parte di questa squadra, ho vissuto una settimana incredibile e abbiamo portato un altro trofeo a casa. Questa settimana è andato tutto benissimo. Sono contentissima per me e per tutto il team, non solo le ragazze ma per tutto lo staff e sono orgogliosa di averli sempre al mio fianco", ha concluso la tennista numero 4 al mondo.