Sinner, diretta: oggi Italia-Argentina, esordio alle Finals di Coppa Davis Live

Italia-Argentina: dove vederla in tv e streaming

Il match tra Italia ed Argentina, valido per i quarti di finale della Coppa Davis, è in programma oggi sul campo centrale del Palacio de Deportes José María Martín Carpena a Malaga è in programma dalle ore 17:00. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sul canale Rai 2 e SuperTenniX e in pay tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. Il match sarà inoltre trasmesso in streaming sulle piattaforme Rai Play, Sky Go e Now Tv.