Sinner rialza l'Italia con Berrettini, è semifinale: Argentina ko nel doppio!

Cerundolo 5-1: va spedito verso la vittoria l'argentino. È sempre lui a prendere l'iniziativa e a prendere il campo. Argentina verso l'1-0.

Cerundolo 4-1: l'argentino è carico, trasuda fiducia e sta sempre sulla palla. Dall'altra parte della rete, un Musetti smarritto fatica ad alzarsi. Game deciso ai vantaggi dopo 5 palle break.

Cerundolo 3-1: Musetti inchiodato sul lato sinistro del campo, dove cede alle sportellate dell'argentino.

Musetti 2-1: concede qualcosa l'argentino, che si arrende ai vantaggi. È un game che porta speranza all'azzurro, alla ricerca di nuove soluzione per rialzare l'asticella.

Cerundolo 2-0: allunga ancora il numero 30 Atp. Pochi errori e pieno controllo del gioco. Musetti di contro sbaglia tanto e rischia troppo sui punti più importanti: 40-30.

Cerundolo 1-0: gioca un gran game l'argentino. Musetti nel pallone.

Si ricomincia. Musetti al servizio.

Match 1: Musetti-Cerundolo - 1 set

Cerundolo 6-4: dovrà lavorare sulla tenuta mentale Musetti, che esce sconfitto da questo primo parziale. Argentina avanti di un set.

Cerundolo 5-4: si complica nuovamente l'incontro di Lorenzo Musetti, lasciato a 15 dall'argentino.

Musetti 4-4: era fondamentale vincerlo questo game per l'azzurro, che pareggia i conti lasciando Cerundolo a 30: complice l'errore dell'argentino nello scambio finale.

Cerundolo 4-3: l'argentino smorza una palla difficilissima e mette a segno un punto da applausi. Poi pasticcia mentre Musetti costruisce il gioco punto dopo punto fino al 40 pari, quando commette però doppio fallo cedendo anche questo game.

Cerundolo 3-3: tanti errori su entrambi i lati del campo. L'azzurro recupera lo svantaggio iniziale e trascina il game ai vantaggi, poi però sbaglia ancora una volta e cede all'argentino il sesto game dell'incontro.

Musetti 3-2: secondo game consecutivo deciso ai vantaggi. L'argentino ha ingranato la marcia giusta, ma l'azzurro la spunta e torna avanti.

Cerundolo 2-2: alza il livello del servizio l'argentino, che pareggia i conti con un ace ai vantaggi.

Cerundolo 2-1: cala l'azzurro in questo terzo game, con una sequenza di errori che permette a Cerundolo di rimontare il 15 iniziale. L'argentino conquista due palle break con uno smash che finalizza un lungo scambio. Musetti annulla la prima, poi però sbaglia e deve cedere il gioco.

Musetti 2-0: fa la voce grossa il numero 17 Atp che guadagna due palle break. Un'incertezza sul dritto gli costa la prima, poi però mette la firma anche sul secondo game grazie all'errore dell'argentino.

Musetti 1-0: inizia bene l'azzurro, che dopo il doppio fallo sul primo 15 sfrutta le sbavature di Cerundolo e si aggiudica il primo gioco dell'incontro.

Si comincia! Musetti al servizio.

Sorteggio effettuato. Vince Cerundolo, sarà lui a rispondere.

Squadre in campo per l'esecuzione degli inni nazionali: manca poco all'inizio di Italia-Argentina!

Benvenuti alla diretta dell’incontro fra Italia e Argentina, valido per i quarti di finale di Coppa Davis. Dopo avere conquistato la qualificazione a Bologna, il team capitanato da Filippo Volandri torna in campo con l’incarico difendere il titolo conquistato la scorsa edizione, quando Jannik Sinner e compagni riportarono l’insalatiera in Italia dopo 47 anni. Una missione affidata oltre che al numero 1 al mondo, a Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e al tandem Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ad attenderli dall’altra parte della rete, Sebastian Baez, Francisco Cerundolo, Tomas Etcheverry e la coppia formata da Maximo Gonzalez e Andres Molteni. A dare il via alle danze nel match 1, Musetti e Cerundolo, rispettivamente numeri 17 e 30 della classifica internazionale. I riflettori del Martin Carpena si riaccendono sulla nazionale azzurra dopo il trionfo in Billie Jean King Cup delle ragazze di Tathiana Garbin, che grazie al successo contro la Slovacchia hanno aggiunto in bacheca il quinto titolo mondiale - firmatarie della vittoria, Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini per il 2-0 finale - .

Italia-Argentina: gli schieramenti

Questi gli schieramenti del team di Volandri: si parte con la sfida tra Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo. A Jannik Sinner il match 2 contro Sebastian Baez.

Ore 17.10: Musetti-Cerundolo

A seguire: Sinner-Baez

A seguire: Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Molteni

Il cammino verso la finale: OUT due big

L’estromissione della Spagna di Rafa Nadal (2-1 contro l'Olanda), ha di fatto eliminato l’unica avversaria che sembrava poterci creare problemi in una possibile finale finale e la vittoria della Germania senza Zverev contro i canadesi, ha messo alle porte anche l’unica nazione che in questi ultimi anni è stata in grado di battere due volte l’Italia, nella semifinale del 2022 e nel primo match degli ottavi l’anno dopo.

Ma c’è da superare l’Argentina del Mago Coria e poi fare i conti con gli Stati Uniti del futuro amministratore delegato Taylor Fritz e del numero 2 Frances Tiafoe (contro il quale Berrettini è 2-1 e Musetti 2-3) in una semifinale che ha tutta l’aria di valere, tecnicamente, più di qualsiasi finale possa, a questo punto, prendere forma.