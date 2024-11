Sinner, il messaggio per Nadal che non ti aspetti: "Rafa, cosa posso dire?"

MALAGA (Spagna) - L' Italia di Filippo Volandri scende in campo oggi contro l' Argentina per il suo match di quarti i finale ed una cosa è certa, se gli azzurri dovessero arrivare in finale non affronteranno la Spagna. I padroni di casa sono stati eliminati dall'Olanda in quella che è stata la "Last Dance" di Rafa Nadal , la leggenda del tennis ha ricevuti tanti messaggi d'affetto in questi giorni compreso quello di Jannik Sinner . Il numero 1 al mondo ha pubblicato una storia Instagram, fatto raro contando la sua riservatezza e timidezza, con un video messaggio alla leggenda spagnola.

Nadal, l'affetto degli storici rivali

La toccante lettera di Roger Federer guida una lunga fila si tributi verso il maiorchino che martedì, malgrado la sconfitta in Davis si è commosso nel sentire i rivali di una vita omaggiarlo come Novak Djokovic: "La tua tenacia, il tuo spirito combattivo, l’energia e la forza che hai portato verranno studiate e trasmesse a molte, molte generazioni. È stato un onore essere tuo rivale. A tutto il mondo del tennis e a quello dello sport in generale mancherà l’incredibile energia che hai mostrato in campo" o quello simpatico di Andy Murray: "Sono sempre stato un tuo grande fan ed è stato meraviglioso guardarti, allenarsi con te e avere l’occasione di competere contro di te nel corso degli anni. La passione e l’intensità che mostravi non solo in partita ma anche durante gli allenamenti è qualcosa che ha ispirato ogni giocatore. Abbiamo imparato molto da te: a essere umili, a lavorare duramente e, la cosa più importante, a rispettare tutti. Probabilmente sei l’unico tennista a non aver mai rotto una racchetta. Lo stesso non accadeva quando giocavi alla PlayStation( ride, ndr) . Ti ho visto rompere joystick in tutto il mondo. Goditi il tuo ritiro, amico”.