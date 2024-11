"Hai retto botta quando tutti...": Sinner a nudo, la lettera a se stesso

Nel giorno dell' esordio dell'Italtennis alle Finals di Coppa Davis , gli azzurri sono stati protagonisti di particolari video pubblicati sui canali social della FITP: con Sinner, Berrettini, Musetti, Bolelli e Vavassori impegnati a leggere una emozionante lettera scritta a loro stessi. "Caro Jannik, penso che le emozioni vissute nell’ultimo anno te le porterai dietro per un sacco di tempo. L’unico obiettivo che ti eri prefissato era di capire cosa eri in grado di fare. E sicuramente arrivi a questa Coppa Davis più consapevole dei tuoi mezzi rispetto a un anno fa. Sei stato bravo a reggere botta quando tutti avevano un’opinione su di te. Specialmente chi non ti conosceva. Da questo 2024 hai imparato che le persone importanti, che ti conoscono tanto bene, sono le persone che dovrai tenerti per sempre. Nelle difficoltà si esce sempre più forti. Appena arrivato a Malaga senti gli occhi di tutto il mondo addosso, la pressione si fa sentire e, detto tra di noi, comincia un po’ a piacerti. Jannik, non dimenticarti mai che questo è solo un gioco e che tu stai bene quando ti diverti. Ti voglio bene, Jannik" è il testo della lettera scritta da Sinner .

La lettera di Berrettini

"Caro Matteo, quest’anno ne sono successe di tutti i colori. Esattamente un anno fa sei arrivato qui a Malaga mentre stavi recuperando dall’ennesimo infortunio. Guardare i tuoi compagni vincere la Davis è stato dolce-amaro. Dolcissimo per averli accompagnati e sostenuti in questo percorso, amaro per non essere riuscito a contribuire alla vittoria in campo facendo ciò che ami. Il 2024 è stato l’anno della ripartenza. Ti sei rimesso in gioco e hai deciso di cambiare pagina. Hai capito che il tennis ti può dare ancora tanto e può farti emozionare veramente. Ora sei qui e sei pronto a goderti ogni momento di questa bellissima avventura. Comunque vada, sono orgoglioso di te. Ti voglio bene, Matteo" è invece la lettera di Matteo Berrettini.