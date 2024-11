“Solo 10? Mah…”: Sinner e Berrettini, la conferenza di Davis diventa uno show

Sinner e Berrettini non hanno deluso le aspettative di Volandri e compagni: scelti nel doppio al posto di Bolelli e Vavassori, la coppia azzurra ha eliminato il duo Gonzalez/Molteni per trascinare l'Italia in semifinale di Coppa Davis dove sabato pomeriggio affronterà l'Australia. Il numero 1 del ranking Atp a fine gara ha dichiarato: "Matteo ha giocato in modo incredibile. Mi ha portato in braccio oggi. Sono molto contento della sua prestazione e anche della mia. So quanto sta lavorando duramente per tornare. Ha avuto momenti sfortunati nella sua carriera. Gli auguro solo il meglio, siamo buoni amici. Cerchiamo di rendere felice il nostro Paese e significa molto per noi. Sono molto contento di giocare in doppio con lui. È un grande onore". L'altoatesino ha poi aggiunto: "Penso che abbiamo delle ottime scelte da mettere in campo. Abbiamo una squadra di doppio incredibile, e in doppio può succedere di tutto. Oggi è stata questa la scelta perché ho giocato una partita breve e non è stata così lunga in campo. Mi sentivo pronto fisicamente. Sono qui per cercare di fare del mio meglio nel singolare. Se mi mettono in campo in doppio, ci provo anche lì".