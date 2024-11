Musetti, l’altra faccia Italia: la durissima autocritica dopo il tonfo Davis

MALAGA (SPAGNA) - L'Italia batte 2-1 l'Argentina e vola in semifinale di Coppa Davis. Eppure il confronto era iniziato malissimo per gli azzurri, subito sotto. Nel primo singolare, infatti, Lorenzo Musetti si è arreso di fronte a Francisco Cerundolo con uno schiacciante 6-4 6-1. Il numero 17 del mondo, protagonista di una seconda parte di stagione super, è sembrato quasi sotto shock nel commentare la sua prova disastrosa: "Una giornata di me**a in cui non ha funzionato niente. Mi ero allenato bene nei giorni scorsi con Berrettini e non avevo perso un set".