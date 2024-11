Sinner e Berrettini fanno boom anche in tv su Rai e Sky

TORINO - Coppa Davis superstar degli ascolti televisivi. Dopo il boom per la finale degli Atp Finals (con oltre 3,1 milioni di telespettatori), Rai 2 gongola anche per gli ascolti di Malaga. Con copertura totale dell’evento anche su Rai Sport e in streaming su RaiPlay, la rassegna è entrata nel vivo con la gara dei quarti vinta dall’Italia per 2.1 contro l’Argentina. E su Rai 2 in chiaro le tre sfide degli azzurri (comprensive dei due singolari, quello perso da Musetti e l’altro vinto da Sinner, oltre al doppio azzurro vincente Berrettini-Sinner ) hanno progressivamente scalato l’audience. La lunga diretta della Coppa Davis è scattata alle ore 17 e si è conclusa alle 23. Ecco i risultati di ascolto: dalle 17:12 alle 20:38, Rai 2 ha totalizzato 1.419.000 spettatori con il 9,4% di share. Ma quando la sfida si è fatta più appassionante e in prima serata, l’audience si è ampliata notevolmente e la sfida Italia-Argentina ha intrattenuto 2.424.000 spettatori per uno share dell’11,8% Il doppio decisivo in cui Sinner e Berrettini hanno battuto la coppia argentina Gonzalez/Molteni, in onda dalle 21.20.

Anche su Sky azzurri record

Ottimi ascolti ieri su Sky per i quarti di finale della Coppa Davis. su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, il match con in campo Sinner e Berrettini ha registrato 768 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 1,4 milioni di spettatori unici** e il 3,44% di Share tv. Il miglior ascolto di sempre per un doppio su Sky.

Precedentemente, il match tra Sinner e Baez che ha riportato la serie in parità, in onda sugli stessi canali dalle 19.25, ha mediato 635 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 1,11 milioni di spettatori unici** e il 3,1% di Share tv. Infine, il primo incontro della giornata tra Musetti e Cerundolo, in onda dalle 17.30 sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ha mediato 425 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 897 mila spettatori unici** e il 3,23% di Share tv.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

** Il dato non include le visioni su Sky Go