Quell'elogio di Berrettini a Sinner che dice tutto dell'ItalDavis

Ci entusiasmiamo per Sinner, però, come non fare altrettanto per Berrettini? E non soltanto perché "Matteo contro l'Argentina ha giocato in un modo incredibile e mi ha portato in braccio" (Jannik dixit). La verità è che hanno conquistato tutti il modo entusiasmante in cui i due azzurri hanno giocato nel doppio, decisivo per l'ingresso in semifinale; il rapporto che li lega; i valori di amicizia, stima e rispetto che li uniscono; la capacità di essere l'uno a sostegno dell'altro nei momenti di difficoltà. In particolare, meritano di essere rimarcati due passi delle parole pronunciate da Berrettini dopo il successo su Gonzalez e Molteni: "Jannik ci ha raggiunto a Malaga come se fosse l'ultimo arrivato nonostante sia il Numero Uno del mondo. C'è molto da imparare da lui. L'anno scorso era molto felice di essere qui, ma provi una sensazione diversa quando puoi scendere in campo e divertirti a giocare con il miglior tennista del mondo".