L'Olanda liquida la Germania: si giocherà la Coppa Davis con Italia o Australia

MALAGA (Spagna) - L'Olanda approda alla finale di Coppa Davis 2024 che si sta disputando a Malaga, in Spagna. Nella sfida contro la Germania l'olandese Tallon Griekspoor , numero 40 del ranking Atp , si è infatti imposto anche nel secondo singolare battendo il tedesco Jen Lennard Struff (43° della classifica) in tre set con il punteggio di 6-7 (4) 7-5 6-4 regalando così il secondo e decisivo punto agli 'orange', che ora attendono la vincente della semifinale tra Italia e Australia in programma domani.

Van de Zandschulp non sbaglia

Nel primo singolare Botic van de Zandschulp (numero 80 al mondo) aveva battuto Daniel Altmaier (n°88) con il punteggio di 6-4, 7-6(4) dopo un'ora e 45 minuti per l'1-0 "Orange". Nel primo set l'olandese ha salvato una palla break e al 9° gioco ha strappato il servizio all'avversario per poi chiudere 6-4 in 42'. Nel secondo Altmaier ha perso il servizio al 5° gioco, si è trovato sotto 4-2, ha salvato due palle break al 7° gioco e all'8° ha sfruttato la terza palla break a favore per rientrare (4-4). La frazione si è quindi risolto al tie-break dove Van de Zandschulp ha avuto la meglio per 7-4.

