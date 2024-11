Sinner, diretta: oggi Italia-Australia, semifinale delle Finals di Coppa Davis Live

MALAGA (Spagna) - Dopo lo storico successo sulla Germania l'Olanda attende la sua avversaria in finale della Coppa Davis 2024 che uscirà dalla sfida tra i campioni in carica dell'Italia e l'Australia, ovvero il rematch della finale 2023. Proprio come l'anno scorso la grande attesa e tensione vive sul primo match della sfida, l'anno scorso un coraggioso Matteo Arnaldi battè Alexei Popyrin per poi consegnare De Minaur a Sinner, quest'anno invece i portagonisti cambieranno. Il capitano Filippo Volandri, con molta probabilità, si affiderà al carisma di Matteo Berrettini rinunciando a Lorenzo Musetti per affrontare il colosso Thanasi Kokkinakis: Berrettini e Kokkinakis non si sono mai incontrati. Matteo è avanti 2-1 invece contro Popyrin che potrebbe essere la possibile carta a sorpresa di Hewitt. Nell’ultimo confronto, al Masters di Parigi indoor, l’australiano ha piegato Matteo al primo turno. Pesa su Popyrin, però, il ricordo della sconfitta dell’anno scorso nella finale di Davis contro il “secondo Matteo”, Arnaldi. Un match dominato per tre quarti, che nel momento di chiudere i conti finì per deragliare e tingersi d’azzurro. Braccino, in una parola, la diagnosi dei problemi di Popyrin. Hewitt non ne fu entusiasta. La sfida gia tutta su questo match per Alex De Minaur contro Sinner ha perso 9 volte su 9 senza mai impensierire l'attuale numero 1 al mondo. Meglio evitare di sfidare doppio australiano, composto da Matthew Ebden e Jordan Thompson, ben organizzato e decisamente più forte della coppia argentina, anche riproponendo la coppia dei dioscuri Berrettini e Sinner, che così bene ha funzionato contro i vecchietti Molteni (anni 36) e Gonzalez (41).