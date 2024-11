Sinner e Berrettini troppo forti, Australia ko! Italia-Olanda la finale di Davis

MALAGA (Spagna) - Per il secondo anno consecutivo l'Italia raggiunge la finale di Coppa Davis . La squadra azzurra - campione in carica - ha battuto 2-0 l'Australia nella rivincita della finale dell'anno scorso. Jannik Sinner ha conquistato il punto decisivo battendo Alex De Minaur in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 28' di gioco. In precedenza Matteo Berrettini aveva sconfitto in rimonta Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-7 (6), 6-3, 7-5 in due ore e 46' di partita. In finale, in programma domani a Malaga, l'Italia affronterà l 'Olanda, che ieri ha avuto ragione della Germania .

Sinner 3-2 : l'azzurro non sbaglia alla battuta e si riporta in vantaggio.

Sinner 6-4 : Jannik non sbaglia e conquista la vittoria anche del secondo set (6-4 in 48 minuti).

Berrettini batte Kokkinasis in tre set

Match 1, Berrettini-Kokkinakis: Matteo vince anche il 3º set

Berrettini 7-5: l'azzurro tiene il servizio e regala il primo punto all'Italia.

Berrettini 6-5: grande Matteo, prima tiene il servizio e poi prende il break. Ora serve per vincere.

Kokkinakis 5-4: ancora un game senza break. Ora Berrettini batte per allungare il set.

Berrettini 4-4: l'azzurro difende la battuta e fa 4-4.

Kokkinakis 4-3: ancora nessun break nel terzo set, i due giocatori continuano a tenere la battuta.

Kokkinakis 3-2: nessun problema al servizio per l'australiano, che torna avanti.

Berrettini 2-2: anche l'azzurro conquista, alla battuta, il gioco a 0.

Kokkinakis 2-1: l'australiano vince il game a zero e torna avanti.

Berrettini 1-1: l'azzurro pareggia i conti difendendo la battuta.

Kokkinakis 1-0: l'australiano annulla due palle break e tiene il servizio.

Si ricomincia! Kokkinakis al servizio.

Match 1, Berrettini-Kokkinakis: all'azzurro il 2º set

Berrettini 6-3: l'azzurro vince altri due game e conquista il secondo set con il punteggio di 6-3 dopo 42 minuti di gioco. Si va al terzo set.

Berrettini 4-3: resta a zero l'australiano questa volta. Ed è di nuovo vantaggio Italia grazie al lungo linea vincente del Martello.

Kokkinakis 3-3: lasciato ancora una volta a zero, Berrettini subisce nuovamente il pareggio dell'australiano.

Berrettini 3-2: l'azzurro si fa strada a forza di servizi vincenti e ritrova il vantaggio.

Kokkinakis 2-2: game a senso unico, con l'australiano che lascia Berrettini a zero e pareggia i conti.

Berrettini 2-1: è veloce e copre bene il campo il n. 77 Atp. Berrettini tiene bene la difesa e guadagna 2 palle break con un bel dritto in avanzamento. L'australiano le annulla entrambe, ma si arrende ai vantaggi.

Kokkinakis 1-1: pareggia i conti l'australiano, che si aggiudica il secondo game senza sbavature.

Berrettini 1-0: l'azzurro vince il primo game del secondo parziale, importantissimo per tenere alto il morale. Kokkinakis lasciato a zero.

Si ricomincia! Berrettini al servizio.

Match 1, Berrettini-Kokkinakis: l'australiano vince il 1º set

Kokkinakis 7-6: l'Australia si aggiudica il primo set al tie-break. Berrettini rimonta Kokkinakis, poi però vede annullarsi 3 set point ed è costretto a cedere il primo parziale della semifinale.

Kokkinakis 6-6: contro-break Australia. Risponde molto bene Kokkinakis, che ha la meglio sull'ottima difesa dell'azzurro. Berrettini mette poi a segno due prime vincenti e finalizza un dritto semplice ma efficace. Il n. 35 al mondo perde allora il primo set point al termine di uno scambio veloce e complicato. Ai vantaggi la spunta l'Australia, che trascina l'Italia al tie-break.

Berrettini 6-5: break Italia! Il numero 35 Atp mette a segno il miglior punto della partita girandosi sul dritto per spedire dall'altra parte della rete una sassata che vale il 40-15. Poi Kokkinakis va fuori giri.

Berrettini 5-5: è di nuovo parità! L'azzurro mette a segno 2 ace che risolvono un momento complicato del gioco. Game deciso ai vantaggi.

Kokkinakis 5-4: si alza il livello su entrambi i lati del campo. L'azzurro accelera e costringe subito Kokkinakis alla rincorsa. L'australiano però rimonta e legge bene i colpi del n. 35 Atp. Poi, una palla out per parte, con il game deciso ai vantaggi. Berrettini serve adesso per restare nel set.

Berrettini 4-4: non perde campo l'azzurro che torna a spingere con il dritto e impedisce la fuga di Kokkinakis.

Kokkinakis 4-3: l'australiano annulla 3 palle break a Berrettini, che nonostante un buon avvio di gioco spreca ai vantaggi l'occasione del sorpasso.

Berrettini 3-3: non molla l'azzurro, che si appoggia benissimo alla potenza dell'australiano portando a casa il sesto game per 40-0.

Kokkinakis 3-2: bravo l'australiano a rimontare il 30-0 di Berrettini, con la complicità di 2 ace e di un ottimo dritto. Il n. 77 Atp torna in vantaggio.

Berrettini 2-2: pareggia nuovamente i conti l'azzurro, che si prende il quarto game con un dritto intelligente in uscita dal servizio.

Kokkinakis 2-1: torna in vantaggio l'australiano, che approfitta di alcune sbavature di Berrettini e chiude 40-15.

Berrettini 1-1: reagisce subito l'azzurro, che confeziona i primi ace dell'incontro e lascia Kokkinakis a zero.

Kokkinakis 1-0: difende bene il turno di battuta l'australiano, che si aggiudica il primo game della semifinale.

Ore 13.18, comincia Italia-Australia! Kokkinakis al servizio.

Sorteggio effettuato: vince Berrettini. L'azzurro sceglie di rispondere.

Squadre in campo per l'esecuzione degli inni nazionali. Manca poco a Italia-Australia!

Benvenuti alla diretta di Italia-Australia! Il team capitanato da Filippo Volandri scende in campo a Malaga nell’incontro valido per la semifinale di Coppa Davis. Gli azzurri si presentano all’appuntamento reduci dal successo per 2-1 contro l’Argentina. Un risultato rimediato grazie ai successi di Jannik Sinner su Sebastian Baez (6-2, 6-1) e di Matteo Berrettini che affiancato dal numero 1 al mondo ha superato nel doppio il tandem Maximo Gonzalez-Andres Molteni (6-4, 7-5), riscattando così il ko iniziale di Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo (6-4, 6-1). Insomma, oltre a disporre del leader dalla classifica mondiale, l’Italia ha dimostrato di possedere un secondo vantaggio competitivo: l’unione del gruppo. Dall’altra parte della rete c’è ora il team di Lleyton Hewitt, reduce anch’esso dalla vittoria per 2-1 contro gli Stati Uniti. Dopo essere passati in vantaggio nel match fra Thanasi Kokkinakis e Ben Shelton, hanno subito il pareggio di Taylor Fritz, uscito vincitore dalla sfida contro Alex de Minaur. Poi, il successo decisivo della coppia Matthew Ebden-Jordan Thomson contro Shelton e Tommy Paul. Ad attendere la vincitrice dell’incontro fra Italia e Australia c’è l’Olanda - alla sua prima finale di Coppa Davis - uscita vincitrice dalla gara con la Germania per 2-0 e già avversaria degli azzurri nella fase a gironi disputata a Bologna, dove Berrettini e compagni si imposero per 2-1.

Coppa Davis, Italia-Australia: gli schieramenti

Questi gli schieramenti ufficiali del team di Volandri. Ad aprire le danze saranno Berrettini e Kokkinakis, rispettivamente numeri 35 e 77 della classifica Atp. I due si affrontano per la prima volta in carriera Poi, toccherà al numero 1 al mondo contendere il match 2 ad Alex de Minaur, che in passato ha sconfitto 8 otto volte su 8 precedenti.

Ore 13: Berrettini-Kokkinakis

A seguire: Sinner-De Minaur

A seguire: Bolelli/Vavassori-Ebden/Thompson*

*in caso di parità

Coppa Davis, Italia-Australia: i precedenti

Italia ed Australia si sono affrontate 13 volte in Coppa Davis ed il parziale recita 8-5 per i Boomer ma l'ultimo successo, nonché primo incontro con i nuovo format, ha sorriso agli azzurri vincenti in finale proprio a Malga per 2-0 grazie ai successi di Arnaldi su Kokkinakis e Sinner su De Minaur. Si tratta del primo incontro in semifinale tra le due nazionali.