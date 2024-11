Berrettini, punto fantastico e Panatta esulta: “Non l’ho mai visto in vita mia"

Doo quasi 3 ore di gioco, Berrettini ha portato in vantaggio l'Italia contro l'Australia nella semifinale di Coppa Davis. Il tennista romano ha sconfitto, pur soffrendo, Kokkinakis in tre set col punteggio di 6-7, 6-3, 7-5: per la finale ora la palla passa a Sinner che se la sta giocando contro De Minaur. Dopo un primo set complicato che Berrettini aveva in pugno, il tennista romano ha avuto la meglio, con lo spartiacque della gara che c'è stato nel terzo set all'undicesimo game sul risultato di 5-5. Sul 15-0 per Kokkinakis, Berrettini tira fuori dal cilindro un dritto a incrociare che lascia atterrito l'australiano: arena in piedi per applaudire il colpo di genio del romano che ha lasciato interdetti anche i telecronisti della Rai.