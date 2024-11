Djokovic clamoroso: il nuovo coach è l'ex n.1 che lo ha battuto 11 volte!

Amici e rivali e ora nello stesso team: Andy Murray sarà il nuovo coach di Novak Djokovic almeno fino ai prossimi Australian Open. Lo scozzese, che lo scorso agosto ha appeso la racchetta al chiodo dopo 19 anni di carriera, ha accettato di allenare Nole in vista del primo Slam del 2025, in programma a Melbourne dal 12 al 26 gennaio. "La verità è che non gli è mai piaciuta l'idea di ritirarsi - ha scritto Djokovic sui social, postando un video che lo ritrae con Murray in svariate occasioni -. Ci siamo affrontati da quando eravamo ragazzini, 25 anni di rivalità, spingendoci a vicenda oltre i nostri limiti. Abbiamo dato vita ad alcune delle battaglie più epiche del nostro sport. Pensavo che la nostra storia fosse finita e invece pare abbia un capitolo finale. E' tempo che uno dei miei avversari più duri si metta al mio angolo".