"Battere l'Italia? Dobbiamo avvelenare Sinner": così il capitano dell'Olanda

L'Italia torna in finale di Coppa Davis, a distanza di un anno dallo storico successo del 2023, un trionfo che mancava da 47 anni. Sinner e compagni sognano e fanno sognare, superano l'Australia attarverso in due match singoli con i successi di Berrettini e del numero 1 del mondo raggiungono l'Olanda all'ultimo atto della competizione. Per gli azzurri di Volandri c'è la possibilità di bissare il capolavoro della passata stagione e portare a casa la seconda insalatiera di fila, l'ultimo scoglio è la nazionale oranje guidata dal capitano Paul Haarhuis che ha parlato così degli avversari e del fenomeno altoatesino.

"Dovremo avvelenare il loro cibo"

"Stiamo giocando così bene, i ragazzi stanno prendendo fiducia da queste vittorie. Ma le altre semifinaliste sono squadre molto toste", ha esordito Haarhuis che ha poi spiazzato tutti con una battuta: "L'Italia è campione in carica con Sinner, penso che dovremo avvelenare un po' il loro cibo". Sicuramente con tono scherzoso, o forse un tentativo di infiammare la vigilia di una finale, Haarhuis ha aggiunto: "Dobbiamo andare in campo con grandi attributi domenica. Quello che stiamo facendo è davvero grande, perché non abbiamo giocatori nei primi 5, 10 o 15 al mondo. Ma questo è un lavoro di squadra. Negli anni passati abbiamo dimostrato che possiamo esserci". Poi su Sinner conclude: "Sinner è emerso per la sua calma nei momenti di tensione. La personalità e il suo talento giocano un ruolo dietro le sue vittorie. Abbiamo visto la stessa cosa anche con altri giocatori italiani nel corso degli anni. Tradizionalmente tendono a essere piuttosto eccitabili in campo, ma Sinner è diverso. Ciò che Sinner ha è una personalità più tedesca. Si presenta e basta, fa i fatti suoi e ha tutto".