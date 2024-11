Davis, finale Italia-Olanda in diretta: Sinner e Berrettini, il tennis live

L'Italia torna in finale di Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. Un appuntamento che si aggiunge alla lunga serie di trionfi stagionali dell'Italtennis: per ultimo, la Billie Jean King Cup conquistata per la 5ª volta nella storia da Paolini e compagne . Insomma, all'alba dell'ultimo atto di Malaga, il tennis azzurro è campione del mondo nel femminile e campione in carica nel maschile, con ancora in palio l'occasione di concedere al pubblico uno storico bis. Che la Coppa Davis sia un torneo a parte è evidente ad ogni fase, dalle qualificazioni alle finals, e ad ogni livello, dall'Olanda ousider all'Italia che nella graduatoria mondiale vanta due tennisti, uno dei quali è il numero 1 induscusso. L'altro, Musetti , cui Volandri ha affidato le sorti del match 1 contro l'Argentina, non ha giocato da numero 17 Atp quale è. È apparso smarrito e incapace di ritrovare la forza mentale che serve a stabilire l'equilibrio che ci si aspetta da un match contro il numero 30 al mondo.

Coppa Davis: i due volti dell'Italia

E invece, è sembrato che i ruoli si fossero invertiti, con Cerundolo che si è preso la scena chiudendo l'incontro per 6-4, 6-1, facendo così scattare l'allarme sulla panchina di Volandri. Ma è in quel momento che l'Italia ha riscoperto di poter vantare anche quest'anno un secondo vantaggio competitivo oltre a Sinner: il senso della squadra. Una sorta di sesto senso di cui ha dato prova il tandem Sinner-Berrettini, che non avendo lo stesso rodaggio di Bolelli-Vavassori hanno dovuto lavorare e soffrire prima di trovare l'intesa da doppisti che è servita a eliminare gli ottimi Gonzalez-Molteni. Quel tandem ha poi restituito una seconda certezza oltre la condizione dell'altoatesino, ovvero la fame e la voglia di far male del Martello, che dopo un'annata dedicata a risalire nel ranking Atp, ha messo tutta la propria determinazione al servizio di una missione storica: quella di riportare l'insalatiera in Italia dopo il successo contro l'Australia nel 2023. I verdeoro si sono dovuti arrendere anche questa volta, al termine di un doppia sfida dai due volti, ma entrambi azzurri: la tenacia di Berrettini e l'inarrivabilità di Sinner.

Coppa Davis, Italia-Olanda: schieramenti e precedenti

In attesa degli schieramenti ufficiali, i Sinner e Berrettini sono ora chiamati ad affrontare il team capitanato da Paul Haarhuis, reo di aver dichiarato al termine del successo contro la Germania per 2-0, di non avere altra ricetta a disposizione se non quella di crederci fino in fondo. L'Olanda si presenta alla finale per la prima volta nella storia. E lo fa senza poter vantare tennisti d'alta quota. Il numero 1 Griekspoor è 40º nella classifica Atp, il numero 2 Van de Zandschulp 80º. Il primo affronterà Sinner per la 6ª volta in carriera, e tutti precedenti lo vedono sconfitto: l'ultimo ad Halle nel giugno scorso. Il secondo invece ritroverà Berrettini per la 5ª volta, e anche in questo caso i precedenti sono tutti a favore dell'azzurro. Insomma, i margini di speranza sono significativi, ma di un outsider che si presenta in finale va sempre tenuta d'occhio il non avere nulla da perdere e tutto da guadagnare. L'Italia invece, ha una coppa da difendere, e gli uomini più che giusti per farlo.