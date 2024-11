Sinner, il terminator del Tennis: svelato il piano 2025, solo il Tas può fermarlo

Sinner, la promessa a Berrettini

Ha mantenuto la promessa Jannik Sinner, fatta dodici mesi fa all’amico Berrettini infortunato e a Malaga solo nei panni di tifoso, ma in grado di trasferire tutta la sua carica stando accanto ai compagni di nazionale: «Vorrei vincerla con Matteo in campo». Ebbene, i due ci sono riusciti al primo tentativo e stavolta insieme hanno sollevato l’ambito trofeo infiammando i tantissimi appassionati arrivati in Andalusia dal Belpaese per sostenere la squadra guidata da Filippo Volandri. Come sempre l’attenzione di Jannik è rivolta anche agli altri. Alle Atp Finals un pensiero per l’arbitro Carlos Bernardes, stavolta per un rivale che non giocherà più. «Innanzitutto grazie ai nostri tifosi e a quelli dell’Olanda, e complimenti anche a Wesley Koolhof che lascia il tennis. Questo è un risultato straordinario per tutto il team. Quest’anno c’era anche Matteo come protagonista e devo riconoscere che ha un sapore diverso. L’anno scorso Berrettini ci ha dato una grossissima mano fuori dal campo e si percepiva quanto fosse forte la sua voglia di essere qui. Oltre a lui, il mio ringraziamento va comunque anche a Lorenzo (Musetti), come a Simone (Bolelli) e Andrea (Vavassori), una delle coppie migliori al mondo. Ciascuno di loro ha dato un grandissimo contributo. Tutta la squadra ha dato il 110%, con uno straordinario lavoro dietro le quinte che non si vede all’esterno, da parte dell’intero staff e pure del mio team personale, con cui sono sempre in contatto anche se non sono fisicamente qui».