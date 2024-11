Sinner a un passo dalle lacrime, Berrettini lo soccorre in conferenza: "È umano"

Berrettini: "Sinner non ha maschere"

Berrettini e Sinner sono stati intervistati assieme anche in campo subito dopo la vittoria in finale, tra battute e aneddoti. Come quello relativo alla promessa di dodici mesi fa: "L'anno prossimo la vinciamo insieme". Il tennista romano, ai microfoni di Super Tennis, ha spiegato: "No, no… io avevo detto che prima o poi l'avremmo vinto insieme. Poi abbiamo deciso di farlo subito". Berrettini ha aggiunto: "È stata una Coppa giocata e vinta con grande determinazione, arrivata dopo moltissime vicissitudini personali. Quello che sto provando è una sensazione bellissima dopo tutti i momenti negativi vissuti e le sconfitte brucianti degli anni precedenti. Sono molto grato a Sinner, non solo in campo ma anche per quello che ha fatto e fa fuori. Il successo in Coppa Davis è collettivo, di squadra. Anche la scelta di giocare noi due il doppio vuol dire che il gruppo è forte. Quella di Sinner è stata una stagione incomparabile. È così come lo vedete, non ha maschere".