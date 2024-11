Pietrangeli, polemica Davis: "Ci sono rimasto male". Su Sinner: "Dico solo..."

"Per battere tutti i miei record Sinner è sulla buona strada, uno però resta impossibile da battere: le mie 164 partite giocate in coppa Davis. Tra l'altro a Malaga, ieri, sono rimasto male perché ero a vedere la finale e nessuno mi ha chiamato per la premiazione dell'Italia, mi è dispiaciuto, sono sincero". Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'ex tennista Nicola Pietrangeli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.