Olanda, proposta a Sinner per strapparlo all'Italia: "Passaporto pronto"

La proposta a Sinner

Haaruis ha poi inoltrato una proposta a Sinner tra il serio e il faceto: "Gli ho detto che l'anno prossimo avremo un passaporto olandese per lui. Faremo di tutto, perché parla tedesco, quindi l'olandese sarà molto facile da imparare per lui. Poi mi sono congratulato per un anno fantastico. Quest'anno è stato straordinario, finire al numero 1, vincere la Coppa Davis per la seconda volta. E mi ha detto che questa sarebbe stata la sua ultima volta in Coppa Davis con l'Italia, quindi sono stato molto felice di sentire questa cosa". L'allenatore olandese sa bene che non è fattibile, non si cambia passaporto (possibile in teoria, ma non si può giocare con un'altra nazionale così facilmente), ma fa capire quanto sia importante avere in squadra il numero 1 del ranking mondiale, anche e soprattutto per raggiungere la vittoria finale in Coppa Davis.